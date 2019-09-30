Несколько категорий россиян освободили от уплаты НДФЛ
09:00 30.09.2019 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.
Платить налог больше не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Послабление распространяется и на семьи пострадавших.
Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы россиян, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.
Накануне стало известно, что от НДФЛ освободили также студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более 4 тыс. руб. в год. Речь идет о деньгах, которые выплачивают вузы или колледжи. РБК
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