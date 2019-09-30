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Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были "актом войны" со стороны Ирана - наследный принц

09:05 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Наследный принц Саудовской Аравии согласен с тем, что атаки на нефтяные объекты были «актом войны» со стороны Ирана.

В интервью американскому телеканалу CBS Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил, что возможны новые кризисы, если мир не предпримет решительных шагов для сдерживания исламской республики. В то же время он подчеркнул, что предпочитает политическое решение проблемы военному. Вооруженный конфликт между Эр-Риядом и Тегераном, по мнению принца, приведет к коллапсу мировой экономики. Атака беспилотников на саудовские нефтяные объекты произошла в середине месяца. Из-за этого страна вдвое сократила добычу нефти.  Эхо Москвы

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