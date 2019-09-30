Российский спецназ "разглядели" в Норвегии - СМИ
09:20 30.09.2019
На территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии обнаружили бойцов российского спецназа. Об этом сообщает специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и ее союзников по НАТО.
Издание отмечает, что российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Согласно данным AldriMer, фотографии, свидетельствующие о появлении военных на норвежской территории, предоставили американцы, проводившие съемку района с разведывательных самолетов.
Появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. Источники сообщили, что на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских. bfm.ru
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