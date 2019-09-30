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НОВОСТИ

Российский спецназ "разглядели" в Норвегии - СМИ

09:20 30.09.2019

На территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии обнаружили бойцов российского спецназа. Об этом сообщает специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и ее союзников по НАТО.

Издание отмечает, что российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Согласно данным AldriMer, фотографии, свидетельствующие о появлении военных на норвежской территории, предоставили американцы, проводившие съемку района с разведывательных самолетов.

Появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. Источники сообщили, что на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом штатских.  bfm.ru

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