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НОВОСТИ

В России назвали "субъективную границу" бедности - опрос

09:32 30.09.2019 Источник: РБК

В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. руб., следует из исследования Левада-центра (есть в распоряжении РБК). Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб.

Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса. Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса.

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