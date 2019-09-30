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Курт Волкер мог лоббировать интересы производителей оружия - СМИ

10:00 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Представитель США по Украине Курт Волкер, по некоторым данным, мог лоббировать интересы производителей оружия.

В частности, как утверждает американское интернет-издание Politico, компании Raytheon. Речь идет о контрактах на поставку Киеву летального оружия и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Соглашения были подписаны благодаря Волкеру. Ранее он работал в лоббистской компании BGR Group, чьими услугами пользовался производитель вооружений, отмечает Politico. 

На прошлой неделе американский телеканал CNN рассказал об отставке Волкера с поста спецпредставителя. Официального подтверждения этому пока не поступало.  Эхо Москвы

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