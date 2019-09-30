Захарова рассказала, почему Лавров не отказался от поездки в США из-за ситуации с визами

10:05

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему министр иностранных дел России Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то что США не выдали визы десяти российским делегатам.

Захарова подчеркнула, что не стоит подыгрывать тем, кто пытался сделать все, чтобы Россия не приехала в ООН на Генассамблею.



"Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который они рассчитывали", — заявила Захарова, передает РИА "Новости". ren.tv

