Захарова рассказала, почему Лавров не отказался от поездки в США из-за ситуации с визами
10:05 30.09.2019
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему министр иностранных дел России Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то что США не выдали визы десяти российским делегатам.
Захарова подчеркнула, что не стоит подыгрывать тем, кто пытался сделать все, чтобы Россия не приехала в ООН на Генассамблею.
"Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который они рассчитывали", — заявила Захарова, передает РИА "Новости". ren.tv
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