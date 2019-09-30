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НОВОСТИ

СМИ рассказали о возможном повышении цен на молочную продукцию

10:20 30.09.2019 Источник: Известия

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса. В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, подтвердили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Чиновники этих опасений не разделяют.

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