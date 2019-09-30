C 1 января 2020 года повысятся винные акцизы
10:32 30.09.2019 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается, в 2020 году цена на винный акциз повысится до 31 рубля за 1 литр, в 2021 году — до 32 рублей, в 2022 году — до 33 рублей.
В число подакцизных товаров также будут входить виноматериалы (кроме предназначенных для производства дистиллятов), виноград.
Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 т, далее — 31 рубль и 32 рубля соответственно.
Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 30.09.2019
- США должны сделать выбор: либо ООН, либо санкции - Косачев
- 11:00 30.09.2019
- Мосгорсуд огласил выводы эксперта, не нашедшего применения насилия Устиновым к омоновцу
- 10:20 30.09.2019
- СМИ рассказали о возможном повышении цен на молочную продукцию
- 10:05 30.09.2019
- Захарова рассказала, почему Лавров не отказался от поездки в США из-за ситуации с визами
- 10:00 30.09.2019
- Курт Волкер мог лоббировать интересы производителей оружия - СМИ
- 09:32 30.09.2019
- В России назвали "субъективную границу" бедности - опрос
- 09:20 30.09.2019
- Российский спецназ "разглядели" в Норвегии - СМИ
- 09:05 30.09.2019
- Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были "актом войны" со стороны Ирана - наследный принц
- 09:00 30.09.2019
- Несколько категорий россиян освободили от уплаты НДФЛ
- 20:00 29.09.2019
- Себастьян Курц заявил о победе свой партии на выборах в Национальный совет Австрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать