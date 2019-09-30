Мосгорсуд огласил выводы эксперта, не нашедшего применения насилия Устиновым к омоновцу
11:00 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корр. ТАСС.
"Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой", - сказала председательствующая по делу, открывая заседание.
Также Мосгорсуд в понедельник огласил выводы эксперта, который не нашел применения насилия актером Павлом Устиновым к сотруднику Росгвардии.
"Эксперт не нашел подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии", - огласила материалы дела судья. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась.
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