Мосгорсуд огласил выводы эксперта, не нашедшего применения насилия Устиновым к омоновцу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корр. ТАСС.

"Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой", - сказала председательствующая по делу, открывая заседание.



Также Мосгорсуд в понедельник огласил выводы эксперта, который не нашел применения насилия актером Павлом Устиновым к сотруднику Росгвардии.

"Эксперт не нашел подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии", - огласила материалы дела судья. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась.