США должны сделать выбор: либо ООН, либо санкции - Косачев
11:05 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает некорректным предложение ряда экспертов перенести штаб- квартиру ООН из Вашингтона после скандала с визами для российской делегации. По его мнению, собственные внешнеполитические игры не должны влиять на обязательства США перед ООН.
"На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее, безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее санкционную. Полагаю, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих собственных внешнеполитических игр. То есть выбор не столько за международным сообществом, сколько за США: или ООН, или санкции. Вместе просто не получается пока", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.
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