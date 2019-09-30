0
0
125
НОВОСТИ

Суд в Находке арестовал четверых моряков из КНДР

11:20 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд в Находке арестовал ещё четырёх северокорейских моряков, которые напали на пограничников в российских территориальных водах. Как сообщили в ФСБ, шхуны вели браконьерский промысел и при задержании нарушители оказали активное сопротивление. Четверо российских пограничников ранены. Всего по делу арестованы 10 человек, а задержаны 160.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 30.09.2019
Владимир Путин прибыл в Париж на прощание с Шираком
0
29
12:20 30.09.2019
Британия в состоянии войны из-за постоянных кибератак - начальник штаба обороны
0
50
12:05 30.09.2019
Украинские депутаты прибыли в ПАСЕ, несмотря на отказ от участия официальной делегации
0
64
12:00 30.09.2019
В Москве злоумышленники взорвали банкомат
0
65
11:32 30.09.2019
Температурный рекорд за 80 лет побит во Владивостоке
0
119
11:15 30.09.2019
Для гостей фестиваля "Золотая осень" проведут свыше 30 экскурсий
0
141
11:05 30.09.2019
США должны сделать выбор: либо ООН, либо санкции - Косачев
0
159
11:00 30.09.2019
Мосгорсуд огласил выводы эксперта, не нашедшего применения насилия Устиновым к омоновцу
0
163
10:32 30.09.2019
C 1 января 2020 года повысятся винные акцизы
0
190
10:20 30.09.2019
СМИ рассказали о возможном повышении цен на молочную продукцию
0
212

Возврат к списку