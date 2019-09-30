Температурный рекорд за 80 лет побит во Владивостоке

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Владивостоке побит температурный рекорд. Накануне в городе воздух прогрелся до 26 градусов тепла.

Таким образом, побит рекорд 1938 года для 29 сентября. Об этом сообщает Примгидромет. Утром в понедельник температура понизилась до +13 градусов.



Из-за установившейся сухой и тёплой погоды уровень пожароопасности в лесах увеличивается. Говорит Москва

