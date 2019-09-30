В Москве злоумышленники взорвали банкомат

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве взорвали банкомат. По сообщениям очевидцев, отделение «КредитЕвропаБанк» возле метро «Дмитровская» огородили лентой, на асфальте валяются битые стёкла.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили радиостанции «Говорит Москва» факт ЧП.



«В 5:02 поступил сигнал по адресу Бутырская, 86б. Неизвестный вскрыл банкомат. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, злоумышленника ищут. Юридическое лицо устанавливает сумму материального ущерба».



По предварительным данным, аппарат взорвали с помощью газового баллона. Информации о пострадавших нет.

