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НОВОСТИ

В Москве злоумышленники взорвали банкомат

12:00 30.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве взорвали банкомат. По сообщениям очевидцев, отделение «КредитЕвропаБанк» возле метро «Дмитровская» огородили лентой, на асфальте валяются битые стёкла.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили радиостанции «Говорит Москва» факт ЧП.

«В 5:02 поступил сигнал по адресу Бутырская, 86б. Неизвестный вскрыл банкомат. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, злоумышленника ищут. Юридическое лицо устанавливает сумму материального ущерба».

По предварительным данным, аппарат взорвали с помощью газового баллона. Информации о пострадавших нет.

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