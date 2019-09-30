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Украинские депутаты прибыли в ПАСЕ, несмотря на отказ от участия официальной делегации

12:05 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Верховной рады от Украины прибыли в понедельник на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой национальной делегации принимать в ней участие. Об этом заявил корр. ТАСС депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" .

"Сейчас в Страсбурге находятся четыре народных депутата от Украины, включая меня", - ответил он. Общаясь с журналистами, он также рассказал, что народные избранники, прибывшие на сессию, не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами- парламентариями на полях сессии.

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