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НОВОСТИ

Британия в состоянии войны из-за постоянных кибератак - начальник штаба обороны

12:20 30.09.2019 Источник: Интерфакс

Начальник штаба обороны Великобритании заявил, что его страна "находится в состоянии войны каждый день" из-за постоянных кибератак со стороны России и других государств, сообщает The Daily Telegraph.

"Меняющийся характер боевых действий показывает, что различий между миром и войной больше не существует", - цитирует издание Картера.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь на войне, но это не война в том смысле, как мы ее определяли в прошлом. И это потому, что конкуренция великих держав и борьба идей с участием негосударственных субъектов угрожает нам ежедневно", - сказал он.

По словам генерала, наибольшая угроза в данный момент исходит с территории России и Китая.

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