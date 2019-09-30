ГИБДД начнет участвовать в проведении техосмотра автобусов с июня 2020 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция будет участвовать в проведении технического осмотра автобусов с июня следующего года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"В соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении технического осмотра автобусов", - сказал он.

