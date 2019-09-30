Владимир Путин прибыл в Париж на прощание с Шираком

12:32 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в Париж, где проходит церемония прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся в минувший четверг .

Церемония прощания с экс-президентом Франции проходит в соборе Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Эдуар Филипп, председатели обеих палат парламента Франции, близкие экс-президента.



Кроме того, на церемонии прощания будут присутствовать порядка 30 глав государств и правительств. О своем приезде сообщили, в частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Матарелла, глава правительства Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Ливана Саад Харири.



В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак пятого президента Пятой Республики похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

