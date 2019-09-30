Мосгорсуд изменил актеру Павлу Устинову наказание с 3,5 года колонии на год условно

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник изменил актеру Павлу Устинову наказание с 3,5 года колонии на год условно за применение насилия к сотруднику Росгвардии, передает корр. ТАСС.

"Приговор Тверского суда в отношении Устинова изменить, изменить категорию совершенного преступления с тяжкой на среднюю тяжесть и назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - огласила решение судья.

