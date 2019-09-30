Жители Элисты требуют отставки нового главы города - СМИ

13:20 Источник: Эхо Москвы

Жители Элисты требуют отставки нового главы города Дмитрия Трапезникова. За это назначение проголосовали депутаты городского собрания. Трапезников ранее занимал руководящие посты в администрации самопровозглашённой Донецкой республики. Вчера в Элисте состоялся народный сход, в котором участвовало около пятисот человек. Жители Калмыкии записывают видеообращения против назначения Трапезникова в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которую подписали более двух тысяч человек.



В документе подчёркивается, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты.



Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Это под силу новому главе городской администрации, — считает глава Калмыкии Бату Хасиков.



Хасиков подчеркнул, что власти региона окажут помощь и поддержку Трапезникову. Эхо Москвы