0
0
104
НОВОСТИ

Жители Элисты требуют отставки нового главы города - СМИ

13:20 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Жители Элисты требуют отставки нового главы города Дмитрия Трапезникова. За это назначение проголосовали депутаты городского собрания. Трапезников ранее занимал руководящие посты в администрации самопровозглашённой Донецкой республики. Вчера в Элисте состоялся народный сход, в котором участвовало около пятисот человек. Жители Калмыкии записывают видеообращения против назначения Трапезникова в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которую подписали более двух тысяч человек.

В документе подчёркивается, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты.

Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Это под силу новому главе городской администрации, — считает глава Калмыкии Бату Хасиков.

Хасиков подчеркнул, что власти региона окажут помощь и поддержку Трапезникову.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 30.09.2019
Ежегодно в России пропадает около 50 тыс. детей - Матвиенко
0
13
14:07 30.09.2019
За четыре года в Москве появится еще 300 точек заправки электромобилей
0
20
14:00 30.09.2019
Россия планирует потратить на космос более 600 млрд рублей в 2020-2022 годах
0
49
13:57 30.09.2019
МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей
0
43
13:32 30.09.2019
Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента РФ - Песков
0
108
13:05 30.09.2019
Мосгорсуд изменил актеру Павлу Устинову наказание с 3,5 года колонии на год условно
0
124
13:00 30.09.2019
ГИБДД начнет участвовать в проведении техосмотра автобусов с июня 2020 года
0
141
12:32 30.09.2019
Владимир Путин прибыл в Париж на прощание с Шираком
0
170
12:20 30.09.2019
Британия в состоянии войны из-за постоянных кибератак - начальник штаба обороны
0
167
12:05 30.09.2019
Украинские депутаты прибыли в ПАСЕ, несмотря на отказ от участия официальной делегации
0
176

Возврат к списку