Жители Элисты требуют отставки нового главы города - СМИ
13:20 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Жители Элисты требуют отставки нового главы города Дмитрия Трапезникова. За это назначение проголосовали депутаты городского собрания. Трапезников ранее занимал руководящие посты в администрации самопровозглашённой Донецкой республики. Вчера в Элисте состоялся народный сход, в котором участвовало около пятисот человек. Жители Калмыкии записывают видеообращения против назначения Трапезникова в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, в сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которую подписали более двух тысяч человек.
В документе подчёркивается, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты.
Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Это под силу новому главе городской администрации, — считает глава Калмыкии Бату Хасиков.
Хасиков подчеркнул, что власти региона окажут помощь и поддержку Трапезникову. Эхо Москвы
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