Россия планирует потратить на космос более 600 млрд рублей в 2020-2022 годах
14:00 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует выделить на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" с 2020 по 2022 годы более 600 млрд рублей, говорится в материалах к бюджету.
Согласно документам, в этом году на эту программу может быть потрачено 251,7 млрд рублей. В 2020 году расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 198,5 млрд рублей, в 2021 году - 209,1 млрд рублей, в 2022 году - 208,7 млрд рублей.
Ранее в проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов говорилось, что бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025 годы) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.
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