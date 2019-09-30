Ежегодно в России пропадает около 50 тыс. детей - Матвиенко
14:12 30.09.2019 Источник: Интерфакс
Порядка 50 тысяч детей ежегодно пропадает в России, большинство из них удаётся найти, в том числе, благодаря волонтёрам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят. И, к сожалению, не всех из них удаётся спасти", - сказала Матвиенко на заседании оргкомитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".
По её словам, зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что поиск начинается слишком поздно.
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