Ежегодно в России пропадает около 50 тыс. детей - Матвиенко

14:12 Источник: Интерфакс

Порядка 50 тысяч детей ежегодно пропадает в России, большинство из них удаётся найти, в том числе, благодаря волонтёрам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят. И, к сожалению, не всех из них удаётся спасти", - сказала Матвиенко на заседании оргкомитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".



По её словам, зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что поиск начинается слишком поздно.

