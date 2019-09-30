МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей

13:57

Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре активно выступал в роли организатора размещений облигаций и достиг результата в 68 млрд рублей. По итогам восьми месяцев 2019 года МКБ, по данным Cbonds, вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций.

В частности, 5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций компании РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. А 13 сентября был проведен сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка первого купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых.

Кроме того, 19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года.

А 25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании «Европлан» объемом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, «Совкомбанк» и «Регион». Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица. Уже 26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых.

На следующий день, 27 сентября, закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%.

Всего с начала года МКБ осуществил более 40 сделок, среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка такие компании как РЖД, Роснано, «Почта РФ», «Дом.рф», «Еврохим», «Газпром», ГК «Автодор», РУСАЛ, «Славнефть», Сбербанк, ВЭБ, «Ритейл Бел Финанс» (Евроторг), «Магнит», КАМАЗ, ЛСР.