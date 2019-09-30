В ходе весеннего призыва к службе было допущено менее четверти новобранцев - Минобороны РФ
14:32 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе весеннего призыва комиссии отсеяли три четверти призывников, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"В ходе весеннего призыва прошли призванную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - сказал Бурдинский на брифинге в Москве.
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