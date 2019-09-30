Индексация пенсий 1 января 2020 года коснется 31 млн пенсионеров

15:00 Источник: Интерфакс

Свыше 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России.

"С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 %, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей. Индексация коснется порядка 31 млн неработающих пенсионеров", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в понедельник.



Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Эта индексация предварительно запланирована на уровне 7%, отмечают в Минтруде.



"Повышение затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий", - сообщили в ведомстве.

