Индексация пенсий 1 января 2020 года коснется 31 млн пенсионеров
15:00 30.09.2019 Источник: Интерфакс
Свыше 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря запланированной индексации на 6,6%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России.
"С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 %, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей. Индексация коснется порядка 31 млн неработающих пенсионеров", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в понедельник.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Эта индексация предварительно запланирована на уровне 7%, отмечают в Минтруде.
"Повышение затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий", - сообщили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:43 30.09.2019
- Почти 30 тысяч человек привились от гриппа в павильонах "Здоровая Москва"
- 15:32 30.09.2019
- В Краснодарском крае мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой
- 15:12 30.09.2019
- Совет Европы присудил премию Вацлава Гавела уйгурскому правозащитнику и балканской НПО
- 14:32 30.09.2019
- В ходе весеннего призыва к службе было допущено менее четверти новобранцев - Минобороны РФ
- 14:12 30.09.2019
- Ежегодно в России пропадает около 50 тыс. детей - Матвиенко
- 14:07 30.09.2019
- За четыре года в Москве появится еще 300 точек заправки электромобилей
- 14:00 30.09.2019
- Россия планирует потратить на космос более 600 млрд рублей в 2020-2022 годах
- 13:57 30.09.2019
- МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей
- 13:32 30.09.2019
- Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента РФ - Песков
- 13:20 30.09.2019
- Жители Элисты требуют отставки нового главы города - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать