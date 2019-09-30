Совет Европы присудил премию Вацлава Гавела уйгурскому правозащитнику и балканской НПО
15:12 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премия Вацлава Гавела, которую Совет Европы ежегодно вручает за выдающиеся заслуги в правозащитной сфере, была присуждена сразу двум лауреатам - защитнику прав уйгуров в КНР Ильхаму Тохти и балканской неправительственной организации (НПО) Youth Initiative for Human Rights ("Молодежная инициатива за права человека"). О присуждении награды объявила в понедельник на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ее председатель Лилиан Мори Паскье.
"В этом году жюри премии решило присудить ее господину Тохти и организации Youth Initiative for Human Rights", - сказала Паскье.
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