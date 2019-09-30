В Краснодарском крае мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой
15:32 30.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой. Инцидент произошёл в Горячеключевском районе в станице Имеретинской.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, рано утром 33-летний мужчина зашёл в кабинет начальных классов и со словами «я сейчас кого-нибудь съем» ударил себя ножовкой в шею. Пострадавшего доставили в больницу. Следователи проверят его на предмет алкогольной и наркотической зависимости.
По данным местной прессы, подозреваемый — уроженец Екатеринбурга.
Дети не пострадали, после инцидента школьников отправили домой. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:43 30.09.2019
- Почти 30 тысяч человек привились от гриппа в павильонах "Здоровая Москва"
- 15:12 30.09.2019
- Совет Европы присудил премию Вацлава Гавела уйгурскому правозащитнику и балканской НПО
- 15:00 30.09.2019
- Индексация пенсий 1 января 2020 года коснется 31 млн пенсионеров
- 14:32 30.09.2019
- В ходе весеннего призыва к службе было допущено менее четверти новобранцев - Минобороны РФ
- 14:12 30.09.2019
- Ежегодно в России пропадает около 50 тыс. детей - Матвиенко
- 14:07 30.09.2019
- За четыре года в Москве появится еще 300 точек заправки электромобилей
- 14:00 30.09.2019
- Россия планирует потратить на космос более 600 млрд рублей в 2020-2022 годах
- 13:57 30.09.2019
- МКБ в сентябре организовал размещение облигаций на 68 млрд рублей
- 13:32 30.09.2019
- Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента РФ - Песков
- 13:20 30.09.2019
- Жители Элисты требуют отставки нового главы города - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать