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В Краснодарском крае мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой

15:32 30.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой. Инцидент произошёл в Горячеключевском районе в станице Имеретинской.

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, рано утром 33-летний мужчина зашёл в кабинет начальных классов и со словами «я сейчас кого-нибудь съем» ударил себя ножовкой в шею. Пострадавшего доставили в больницу. Следователи проверят его на предмет алкогольной и наркотической зависимости.

По данным местной прессы, подозреваемый — уроженец Екатеринбурга.

Дети не пострадали, после инцидента школьников отправили домой.  Говорит Москва


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