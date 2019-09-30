Массовым увольнением пригрозили сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина

16:00 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина пригрозили массовым увольнением. Они требуют смену руководства. В своем видеообращении сотрудники жалуются, что их зарплаты зависят от лояльности тем, кто возглавляет институт. Они также говорят о плохих условиях содержания больных. Конфликт в НИИ продолжается уже с августа, когда была объявлено о намерении сократить более семисот человек. Эхо Москвы