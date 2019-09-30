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НОВОСТИ

С космодрома Плесецк произведен успешный пуск "Тополь-М"

16:12 30.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минобороны рассказали об успешном учебно-боевом пуске «Тополь-М» с Плесецка. Баллистическая ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке.

«Целью пуска было подтверждение лётно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Задачи выполнены в полном объёме», — говорится в сообщении военного ведомства. Говорит Москва

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