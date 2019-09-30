Путин кратко пообщался с Макроном
16:32 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин кратко пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это произошло на выходе из церкви, где проводилась заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку. На похороны в Париж приехали другие лидеры государств. Церемонию также посетил Билл Клинтон. Эхо Москвы
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