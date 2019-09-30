Зеленский заявил, что не намерен публиковать точную стенограмму разговора с Трампом - СМИ
17:12 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина вряд ли опубликует точную стенограмму телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, заявил в понедельник журналистам глава украинского государства.
"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - цитирует Зеленского издание "Европейская правда".
Зелеский также отметил, что Украина не ведет расследования по просьбе других стран. "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна, - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли Киев начинать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа. - Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона".
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