Зеленский заявил, что не намерен публиковать точную стенограмму разговора с Трампом - СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вряд ли опубликует точную стенограмму телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, заявил в понедельник журналистам глава украинского государства.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - цитирует Зеленского издание "Европейская правда".



Зелеский также отметил, что Украина не ведет расследования по просьбе других стран. "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна, - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли Киев начинать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа. - Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона".

