Российское посольство в Норвегии опровергает информацию о спецназе на Шпицбергене
17:40 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Российские дипломаты считают, что в Норвегии определенные круги ведут системные работы по насаждению образа врага в лице России. Напомню, норвежское издание AldriMer, ссылаясь на источники в разведслужбах, сообщило о замеченных на Шпицбергене российских спецназовцах, которые, как утверждалось, занимались изучением местности и важных объектов инфраструктуры. Эхо Москвы
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