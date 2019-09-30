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Российское посольство в Норвегии опровергает информацию о спецназе на Шпицбергене

17:40 30.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Осло опровергает информацию о российском спецназе на Шпицбергене. Изложенная в одной из газет информация – это фейк и грубая провокация, — говорится в сообщении, которое опубликовано на странице дипмиссии в Фейсбуке.

Российские дипломаты считают, что в Норвегии определенные круги ведут системные работы по насаждению образа врага в лице России. Напомню, норвежское издание AldriMer, ссылаясь на источники в разведслужбах, сообщило о замеченных на Шпицбергене российских спецназовцах, которые, как утверждалось, занимались изучением местности и важных объектов инфраструктуры.  Эхо Москвы

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