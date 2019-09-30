Саудовская Аравия полностью восстановила добычи нефти - генсек ОПЕК
19:15 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча нефти в Саудовской Аравии полностью восстановилась после нападения дронов на нефтяные объекты королевства, сам инцидент стал причиной волатильности на рынке нефти, сказал журналистам генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
"Они [Саудовская Аравия] следовали тому плану, который установили. И согласно той информации, которая есть у нас, они ее [добычу] уже полностью восстановили", - сказал Баркиндо.
"Конечно, рынки не могли не отреагировать на это. И в связи с ростом неопределенности наблюдалась волатильность", - добавил он.
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