Бывший вице-мэр Москвы назначен заместителем генерального директора Роскосмоса
19:45 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший заместитель мэра Москвы, экс-аудитор Счетной палаты Юрий Росляк назначен заместителем генерального директора - главным финансовым директором Роскосмоса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации в понедельник.
"Заместителем генерального директора - главным финансовым директором госкорпорации "Роскосмос" назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее о его назначении на этот пост ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
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