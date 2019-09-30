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Бывший вице-мэр Москвы назначен заместителем генерального директора Роскосмоса

19:45 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель мэра Москвы, экс-аудитор Счетной палаты Юрий Росляк назначен заместителем генерального директора - главным финансовым директором Роскосмоса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации в понедельник.

"Заместителем генерального директора - главным финансовым директором госкорпорации "Роскосмос" назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее о его назначении на этот пост ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.


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