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Болгария: На электростанции "Марица-восток 1" произошла авария, есть пострадавшие

21:15 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария произошла на электростанции "Марица-восток 1" в районе города Стара Загора на юге Болгарии в понедельник. Как сообщает телеканал Би-ти-ви, по меньшей мере два человека получили ранения и госпитализированы.

По предварительным данным, инцидент произошел в шахте электростанции, где два работника выполняли профилактические работы и, вероятно, получили отравление, после чего упали в шахту, получив травмы. По информации медиков, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое.

По факту производственной травмы возбуждено уголовное дело.

"Марица-восток 1" - теплоэлектростанция, 88% которой принадлежат американской компании AES, была открыта в 1962 году, в настоящее время ее мощность составляет около 670 мегаватт.


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