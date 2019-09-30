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Высказывания британского генерала в СМИ вызывают озабоченность в российском посольстве

21:45 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления начальника британского Штаба обороны генерала Николаса Картера, сравнившего нынешнее положение Соединенного Королевства из-за якобы имеющих место кибератак со стороны России и Китая с состоянием войны, являются выдумыванием угрозы с целью увеличения военного бюджета. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии посольства РФ в Великобритании.

"Как это часто бывает с британскими СМИ, в соответствующей публикации "Дейли телеграф" сложно отделить действительно сказанные генералом слова от додуманных журналистами. Насколько можно судить по прямым цитатам, состояния войны с Россией Картер все же не провозглашал, - отметили в посольстве. - Тем не менее, риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность. Фактически он заявляет, что в современных условиях привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал "чувствует себя как на войне" из-за "усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами".

"Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно, - отмечают российские дипломаты. - Поэтому и придумываются "угрозы", которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых. И это вместо того, чтобы объективно существующие мировые проблемы (такие, как роль новых информационных технологий в межгосударственном соперничестве) предметно и профессионально обсуждать на международных площадках".

В посольстве добавили, что с пониманием относятся к внутриполитическим задачам британского военного командования, однако "вынуждены в дипломатическом порядке поставить перед британскими политическими властями вопрос о том, насколько рассуждения о "состоянии как на войне" соотносятся с их официальной позицией".

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