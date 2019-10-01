Кремль рассчитывает, что в Минске окончательно согласуют "формулу Штайнмайера"
07:36 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль рассчитывает, что контактная группа в Минске окончательно согласует "формулу Штайнмайера" и Киев официально это зафиксирует. Такую позицию высказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", и украинская сторона официально это зафиксирует", - сказал Ушаков. Он добавил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".
На прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта должны были, в соответствии с договоренностями представителей "нормандской четверки", подписать "формулу Штайнмайера". Но полпред Киева Леонид Кучма в последний момент неожиданно отказался это сделать, что поставило под угрозу срыва не только планы проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате, но и всю стратегию политического урегулирования. По сути, продемонстрированная Киевом позиция означала откат процесса переговоров далеко назад, в "порошенковский" период.
В этой ситуации республики Донбасса призвали страны - гаранты Минских соглашений отреагировать на произошедшее.
НОВОСТИ
- 08:30 01.10.2019
- Порошенко вызвали на допрос с применением полиграфа
- 08:21 01.10.2019
- Украинская легкоатлетка прокомментировала отказ от борьбы с россиянкой за золото
- 08:10 01.10.2019
- В Прикамье бедные многодетные семьи перестанут платить за вывоз мусора
- 07:53 01.10.2019
- Эрдоган не примет участия в Российской энергетической неделе
- 07:48 01.10.2019
- МИД ДНР напомнил Кучме, когда по "Минску-2" должен обсуждаться контроль границы с РФ
- 07:24 01.10.2019
- Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским - СМИ
- 07:12 01.10.2019
- Замгоссекретаря США проведет сегодня рабочую встречу с послом РФ - госдеп
- 07:00 01.10.2019
- МЧС начинает Всероссийскую тренировку по гражданской обороне
- 22:30 30.09.2019
- В НИИ детской онкологии ужесточилась дисциплина для сотрудников - глава НМИЦ им. Блохина
- 21:45 30.09.2019
- Высказывания британского генерала в СМИ вызывают озабоченность в российском посольстве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать