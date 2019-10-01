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Кремль рассчитывает, что в Минске окончательно согласуют "формулу Штайнмайера"

07:36 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает, что контактная группа в Минске окончательно согласует "формулу Штайнмайера" и Киев официально это зафиксирует. Такую позицию высказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", и украинская сторона официально это зафиксирует", - сказал Ушаков. Он добавил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".

На прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта должны были, в соответствии с договоренностями представителей "нормандской четверки", подписать "формулу Штайнмайера". Но полпред Киева Леонид Кучма в последний момент неожиданно отказался это сделать, что поставило под угрозу срыва не только планы проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате, но и всю стратегию политического урегулирования. По сути, продемонстрированная Киевом позиция означала откат процесса переговоров далеко назад, в "порошенковский" период.

В этой ситуации республики Донбасса призвали страны - гаранты Минских соглашений отреагировать на произошедшее.

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