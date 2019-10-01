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НОВОСТИ

В Прикамье бедные многодетные семьи перестанут платить за вывоз мусора

08:10 01.10.2019 Источник: REGNUM

В Пермском крае власти отреагировали на многочисленные заявления населения по поводу тарифа на услугу по вывозу мусора. Минсоцразвития заявило, что с 1 января 2020 года в отношении ряда категорий граждан начнут применять льготный тариф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В министерстве социального развития региона отметили, что на ежемесячную денежную компенсацию могут рассчитывать ветераны труда, реабилитированные жертвы политических репрессий, пенсионеры с большим страховым стажем. Для этих категории установят льготу в размере 50%. Для многодетных малоимущих семей планируется установить льготу в 30%.


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