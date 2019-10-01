Украинская легкоатлетка прокомментировала отказ от борьбы с россиянкой за золото

08:21 Источник: Газета.Ru

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала свое решение не продолжать борьбу за золото на чемпионате мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту, передает «Чемпионат.com».

Легкоатлетка досрочно завершила соревнования на высоте 2,04 м и взяла серебро, хотя могла вместе с россиянкой, выступающей в нейтральном статусе, Марией Ласицкене побороться за золото на высоте 2,06 м.

«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды», — заявила Могучих.