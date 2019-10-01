0
0
84
НОВОСТИ

Из-за России командование шведского флота ушло под землю

08:43 01.10.2019 Источник: Lenta.ru

Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя флота.

Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 01.10.2019
Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
0
2
10:00 01.10.2019
Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
0
17
09:32 01.10.2019
С сегодняшнего дня увеличиваются оклады судей и правоохранителей
0
75
09:20 01.10.2019
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
0
98
09:05 01.10.2019
Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы
0
124
09:00 01.10.2019
На сокращение чиновников за три года потратят около 5 млрд рублей
0
121
08:57 01.10.2019
Лидер республиканцев: Сенат будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа
0
125
08:47 01.10.2019
Накопительные пенсии опять "заморозят"
0
155
08:30 01.10.2019
Порошенко вызвали на допрос с применением полиграфа
0
152
08:21 01.10.2019
Украинская легкоатлетка прокомментировала отказ от борьбы с россиянкой за золото
0
225

Возврат к списку