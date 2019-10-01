Из-за России командование шведского флота ушло под землю
08:43 01.10.2019 Источник: Lenta.ru
Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя флота.
Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», — сказал он.
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