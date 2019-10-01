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НОВОСТИ

На сокращение чиновников за три года потратят около 5 млрд рублей

09:00 01.10.2019 Источник: Известия

В течение следующих трёх лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят почти 5 млрд рублей (примерно по 1,6 млрд рублей в год), сообщили «Известиям» в Минфине. Там не стали уточнять, сколько служащих подпадут под оптимизацию.

Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

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