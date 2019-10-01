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Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы

09:05 01.10.2019 Источник: РБК

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Об этом в интервью РБК сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Кроме того, по его словам, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит. «С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — отметил министр.

На уточняющий вопрос РБК, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, он ответил: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил».

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