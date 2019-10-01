Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
09:20 01.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг. По своей площади (1,6 тыс. кв. км) айсберг D28 лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.
Айсберг D28, согласно расчетам, имеет толщину примерно 210 метров и весит около 315 млрд тонн.
За этим айсбергом теперь будут тщательно следить, потому что столь гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам. Русская служба Би-би-си
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