0
0
0
НОВОСТИ

Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды

09:20 01.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг. По своей площади (1,6 тыс. кв. км) айсберг D28 лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.

Айсберг D28, согласно расчетам, имеет толщину примерно 210 метров и весит около 315 млрд тонн.

За этим айсбергом теперь будут тщательно следить, потому что столь гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 01.10.2019
Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
0
2
10:00 01.10.2019
Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
0
17
09:32 01.10.2019
С сегодняшнего дня увеличиваются оклады судей и правоохранителей
0
75
09:05 01.10.2019
Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы
0
124
09:00 01.10.2019
На сокращение чиновников за три года потратят около 5 млрд рублей
0
121
08:57 01.10.2019
Лидер республиканцев: Сенат будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа
0
125
08:47 01.10.2019
Накопительные пенсии опять "заморозят"
0
155
08:43 01.10.2019
Из-за России командование шведского флота ушло под землю
0
151
08:30 01.10.2019
Порошенко вызвали на допрос с применением полиграфа
0
152
08:21 01.10.2019
Украинская легкоатлетка прокомментировала отказ от борьбы с россиянкой за золото
0
225

Возврат к списку