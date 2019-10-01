Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
10:00 01.10.2019 Источник: РБК
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.
«Прорабатывается такой вопрос: о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно, увеличить штрафы в шесть раз», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, в частности, штрафы будут касаться тех, кто не сообщает в военкомат о смене места жительства или работы.
Бурдинский отметил, что в настоящее время размеры штрафов начинаются от 500 руб. Итоговая сумма штрафа зависит от степени нарушения. Генерал отметил, что тем не менее количество уклонистов снижается — с 6 тыс. человек в 2014 году до 1,6 тыс. сейчас. РБК
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