Лидер республиканцев: Сенат будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

08:57 Источник: РОСБАЛТ

Сенат США будет вынужден рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если идею вынесения импичмента поддержит палата представителей, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

По словам Макконнелла, у него «не будет другого выбора» в соответствии с регламентом, передает телеканал CNBC.

В настоящее время в палате представителей ведется парламентское расследование в отношении Трампа в связи с подозрением в том, что Трамп обратился за помощью к иностранному государству для влияния на выборы. Трамп отрицает эти подозрения.