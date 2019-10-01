Лидер республиканцев: Сенат будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа
08:57 01.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Сенат США будет вынужден рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если идею вынесения импичмента поддержит палата представителей, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
По словам Макконнелла, у него «не будет другого выбора» в соответствии с регламентом, передает телеканал CNBC.
В настоящее время в палате представителей ведется парламентское расследование в отношении Трампа в связи с подозрением в том, что Трамп обратился за помощью к иностранному государству для влияния на выборы. Трамп отрицает эти подозрения.
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