Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
10:05 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Штат управлений ГИБДД в регионах сократят на две тысячи сотрудников. По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции» это будет сделано в соответствии с уже готовым приказом МВД. Согласно документу, штат сократят за счет незамещенных должностей руководящего состава. Это обосновывается нуждами территориальных органов МВД по вопросам миграции.
В начале прошлого года в Госавтоинспекции уже было сокращено 5 тысяч сотрудников. Глава ГИБДД тогда пояснил, что людей не уволили, а перевели в другие подразделения полиции. Эхо Москвы
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