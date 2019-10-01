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Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ

10:05 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Штат управлений ГИБДД в регионах сократят на две тысячи сотрудников. По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции» это будет сделано в соответствии с уже готовым приказом МВД. Согласно документу, штат сократят за счет незамещенных должностей руководящего состава. Это обосновывается нуждами территориальных органов МВД по вопросам миграции. 

В начале прошлого года в Госавтоинспекции уже было сокращено 5 тысяч сотрудников. Глава ГИБДД тогда пояснил, что людей не уволили, а перевели в другие подразделения полиции.  Эхо Москвы

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