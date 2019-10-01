Новейший ударный стелс-беспилотник принял участие в военном параде в Пекине

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай впервые продемонстрировал во вторник новейший ударный беспилотный летальный аппарат Lijian на военном параде в честь 70-летия образования КНР. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Аппарат выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"). Он разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013 году. Беспилотник также может использоваться для дальней разведки и перехвата. Большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.

