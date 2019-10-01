Новейший ударный стелс-беспилотник принял участие в военном параде в Пекине
10:20 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай впервые продемонстрировал во вторник новейший ударный беспилотный летальный аппарат Lijian на военном параде в честь 70-летия образования КНР. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Аппарат выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"). Он разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013 году. Беспилотник также может использоваться для дальней разведки и перехвата. Большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.
НОВОСТИ
- 11:20 01.10.2019
- Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
- 11:05 01.10.2019
- Киевляне заметили в метро Тома Круза
- 11:00 01.10.2019
- США сорвали операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан - заявление России и Сирии
- 10:32 01.10.2019
- Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло более, чем на 50% - МВД
- 10:05 01.10.2019
- Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
- 10:00 01.10.2019
- Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
- 09:32 01.10.2019
- С сегодняшнего дня увеличиваются оклады судей и правоохранителей
- 09:20 01.10.2019
- Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
- 09:05 01.10.2019
- Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы
- 09:00 01.10.2019
- На сокращение чиновников за три года потратят около 5 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать