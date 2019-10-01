Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло более, чем на 50% - МВД

10:32 Источник: Эхо Москвы

Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло в России более, чем на 50%. В МВД говорят, что усилили контроль за уголовными делами по наркотическим статьям.

Ранее Владимир Путин поручал правоохранительным органам до 1 октября разработать соответствующие меры и проанализировать правоприменительную практику. Это стало реакцией на незаконное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Эхо Москвы