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НОВОСТИ

Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло более, чем на 50% - МВД

10:32 01.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло в России более, чем на 50%. В МВД говорят, что усилили контроль за уголовными делами по наркотическим статьям. 

Ранее Владимир Путин поручал правоохранительным органам до 1 октября разработать соответствующие меры и проанализировать правоприменительную практику. Это стало реакцией на незаконное преследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.  Эхо Москвы

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