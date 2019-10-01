США сорвали операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан - заявление России и Сирии
11:00 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование военной базы США в Эт-Танфе сорвало операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
Как отмечается в заявлении, по плану предусматривался вывод сирийских граждан партиями от 2 до 2,5 тыс. человек пятидневными циклами до окончательного вывода всех мирных жителей, желающих покинуть лагерь. "Однако в результате невыполнения американской стороной взятых на себя обязательств реализация данного этапа оказалась сорвана", - заявляют представители РФ и Сирии.
"По свидетельствам вырвавшихся из Эр-Рукбана мирных жителей, так называемая его администрация, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям Эр-Рукбана его покидать", - сообщается в заявлении. Представители РФ и Сирии подчеркивают, что ответственность за сложившееся положение, в том числе за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере, "целиком лежит на командовании американских войск в зоне Эт-Танф".
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