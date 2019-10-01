Киевляне заметили в метро Тома Круза
11:05 01.10.2019 Источник: Газета.Ru
Голливудский актер Том Круз был замечен в киевском метро на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что украины смогли увидеть актера на станции метро «Золотые ворота». Уточняется, что Круз был окружен охраной.
Фотографироваться с звездой не разрешалось, однако очевидцам удалось сделать несколько фото и видео.
Пользователи Сети, удивившись появлением Круза, предположили, что он прибыл на Украину, чтобы продолжить сниматься в «слуге народа» вместо президента страны Владимира Зеленского, который в прошлом сыграл в сериале главную роль. Газета.Ru
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