0
0
0
НОВОСТИ

Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

11:20 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская полиция подала в Симоновский суд Москвы иски к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Зарегистрировано два иска, истец - ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому - Георгий Албуров и Любовь Соболь", - сказал собеседник агентства. В базе суда пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.

Суть исковых требований не уточняется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 01.10.2019
Киевляне заметили в метро Тома Круза
0
59
11:00 01.10.2019
США сорвали операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан - заявление России и Сирии
0
67
10:32 01.10.2019
Число преступлений, связанных с продажей наркотиков, выросло более, чем на 50% - МВД
0
104
10:20 01.10.2019
Новейший ударный стелс-беспилотник принял участие в военном параде в Пекине
0
116
10:05 01.10.2019
Штат управлений ГИБДД в регионах намерены сократить на две тысячи сотрудников - СМИ
0
146
10:00 01.10.2019
Штрафы для уклонистов предложили увеличить в шесть раз
0
141
09:32 01.10.2019
С сегодняшнего дня увеличиваются оклады судей и правоохранителей
0
186
09:20 01.10.2019
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
0
206
09:05 01.10.2019
Глава МИД Белоруссии назвал бессмысленным размещение в стране российской военной базы
0
203
09:00 01.10.2019
На сокращение чиновников за три года потратят около 5 млрд рублей
0
196

Возврат к списку