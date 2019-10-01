Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь
11:20 01.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московская полиция подала в Симоновский суд Москвы иски к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.
"Зарегистрировано два иска, истец - ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому - Георгий Албуров и Любовь Соболь", - сказал собеседник агентства. В базе суда пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.
Суть исковых требований не уточняется.
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