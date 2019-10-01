Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская полиция подала в Симоновский суд Москвы иски к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Зарегистрировано два иска, истец - ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому - Георгий Албуров и Любовь Соболь", - сказал собеседник агентства. В базе суда пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.



Суть исковых требований не уточняется.

